Декан Китайского народного университета считает, что Америка попыталась надавить на Россию, что и привело к украинскому конфликту.

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США слишком увлеклись проводимой с помощью НАТО политикой экспансионизма и империализма, что привело к конфликту на Украине. Об этом рассказал декан факультета международных отношений Китайского народного университета Ян Гуанбинь в статье для Global times.

«Заигравшись в войну, Штаты начали еще больше смотреть сквозь пальцы на свою экспансионистскую политику, а их военная гегемония никогда не прекращалась. Нарушив сначала порядок на Большом Ближнем Востоке посредством войны в Ираке и поддержки гражданской войны в Сирии, Америка принялась за напряженность в отношениях с Россией и Китаем. Она применила к Москве ту же стратегию сдерживания, что и в период холодной войны, и снова попыталась надавить на нее и способствовать внутриполитическим потрясениям», - пояснил он.

Именно это, по словам автора статьи, является подоплекой украинского конфликта. Первобытная природа западной цивилизации, как считает Гуанбинь, не изменилась, и империализм до сих пор становится причиной мировых потрясений.

Само расширение НАТО с 12 до 30 членов, по мнению автора, уже показатель империалистического экспансионистского характера организации. После холодной войны, говорится в статье, США стали еще смелее развязывать войны.

Виновность Североатлантического альянса в невыполнении своих обещаний заметили даже в Европе. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что НАТО могло проигнорировать некоторые обещания РФ. Тем не менее, по его мнению, это не оправдывает действий России в отношении Украины.