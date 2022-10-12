Боррель признал, что НАТО могло не выполнить всех обещаний РФ

Глава дипломатии ЕС заметил, что НАТО со своей стороны могло не выполнить всего обещанного России.

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Североатлантический Альянс мог не сдержать некоторых обещаний РФ, однако это не оправдывает происходящее на Украине. Соответствующее мнение озвучил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Представитель ЕС по иностранным делам выразил недовольство тем фактом, что многие люди, включая его друзей, оправдывают действия Москвы невыполненными обещаниями НАТО.

«Это возможно. Это история», - заметил он во время выступления в Фонде Карла Антверпенского в Мадриде.

Боррель указал, что Евросоюз имеет множество обязательств перед Украиной в контексте нынешней ситуации: от экономических до военных. И именно такой расклад он считает правильным, однако вопрос, как долго все члены ЕС будут соглашаться с этим и с антироссийскими санкциями - открыт.