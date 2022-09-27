Зонд NASA столкнулся с астероидом для проверки защиты Земли от опасных космических объектов

© Видео: NASA © Фото: Steve Gribben Nasa Johns Hopkins Globallookpress

NASA произвело эксперимент, в ходе которого попыталось изменить орбиту двойного астероида. Американский зонд DART специально столкнулся с астероидом Диморф, чтобы провести первый пробный тест потенциальной системы защиты Земли от опасных космических объектов. Трансляция события велась на официальном сайте агентства.

Космический аппарат врезался в Диморф в 02:15 по московскому времени. К моменту столкновения он развил скорость в 24 тысячи километров в час. Запущен зонд NASA был еще в ноябре 2021 года с использованием ракеты-носителя Falcon 9, созданной SpaceX.

Выбранный для испытания астероид не представляет угрозы для нашей планеты, однако он может помочь в выработке методики по борьбе с действительно опасными космическими телами. В настоящий момент достаточно, чтобы после столкновения Диморф отклонился на долю процента.

Даже небольшое изменение орбиты астероида, вращающегося вокруг своего более крупного «собрата» Дидим, можно будет зафиксировать с помощью телескопов и сделать выводы о произошедшем отклонении. В будущем схожим способом человечеству, возможно, удастся менять траекторию движения объектов в космосе.