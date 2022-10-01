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В Мурманском филиале НВМУ состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы

22:47 01.10.2022
Со знаменательном событием в жизни учащихся поздравил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялась торжественная церемония посвящения в нахимовцы.

Учащимися первого курса в этом году стали 80 ребят. Ряды пополнили и еще 14 воспитанников в числе донабора на старшие курсы. Они стали главными героями этого дня.

Со знаменательном событием в жизни учащихся поздравил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он пожелал ребятам успехов в учебе, спорте и творчестве. А также никогда не сворачивать с выбранного славного пути русского моряка.

По окончании церемонии нахимовцы всех курсов прошли по плацу торжественным маршем под аккомпанемент оркестра Северного флота, а также спели строевые песни.

Стоит добавить, что в 2022-ом новый учебный год Мурманское Нахимовское военно-морское училище, которое было сформировано в 2017 году, начало с полным набором нахимовцев - на торжественном построении на плацу стояло 7 курсов.

Ранее президент России Владимир Путин посетил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. В частности, главе государства продемонстрировали интерактивный класс, где президент РФ осмотрел материалы к уроку по истории создания российского флота.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

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