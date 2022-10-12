Большие успехи с малых высот: кадры уничтожения позиций ВСУ штурмовиками Су-25
Российская штурмовая авиация нанесла ракетные удары по украинским военным объектам. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25, также известных как «Грач».
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
В результате успешного применения авиационных средств поражения штурмовики уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ. Также была уничтожена бронированная техника противника.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию боевых машин, а также подготовили их к повторному вылету.
Ранее «Звезда» опубликовала видео обстрела позиций ВСУ в зоне СВО. На кадрах с коптера видно, как украинские солдаты вжимаются в стенки траншеи.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов