Большие успехи с малых высот: кадры уничтожения позиций ВСУ штурмовиками Су-25

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российская штурмовая авиация нанесла ракетные удары по украинским военным объектам. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25, также известных как «Грач».

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.

В результате успешного применения авиационных средств поражения штурмовики уничтожили замаскированные полевые позиции ВСУ. Также была уничтожена бронированная техника противника.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию боевых машин, а также подготовили их к повторному вылету.

Ранее «Звезда» опубликовала видео обстрела позиций ВСУ в зоне СВО. На кадрах с коптера видно, как украинские солдаты вжимаются в стенки траншеи.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов