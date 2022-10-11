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Под ударами бога войны: обстрел позиций ВСУ в зоне спецоперации показали с коптера

Валентин Гвоздев
18:52 11.10.2022
На кадрах видно, как вражеские солдаты беспомощно вжимаются в стенки траншеи. Противник не рискует поднимать голов - он полностью во власти российских артиллеристов. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Звезды» получила доступ к видео с коптера, корректировавшего огонь российской артиллерии по позициям украинских войск. 

На кадрах видно, как вражеские солдаты беспомощно вжимаются в стенки траншеи. Противник не рискует поднимать голов - он полностью во власти российских артиллеристов. 

Не поможет ни уверенность в себе, ни стрелковая подготовка - на украинских солдат валится один снаряд за другим. Остается только молиться - чем они, вероятно, и занимаются в тот самый момент, когда за ними, скрюченными в окопе, наблюдает зоркая оптика российского коптера. 

Эта оптика нужна отнюдь не для того, чтобы запечатлеть для истории прижатых огнем украинских националистов, но для того, чтобы понизить их шансы на выживание. Операторы беспилотников повышают эффективность работы артиллерии, которая уничтожает врага, а значит, спасает жизни уже российских военнослужащих. 

Ранее публиковались кадры боевой работы российских «Гиацинтов» в зоне спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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