Глава МИД Венгрии заявил, что страна не поддержит новые энергетические санкции против РФ
Будапешт, вопреки позиции ЕС, делает ставку на поставки российского газа.
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Венгрия выступает против новых санкций в отношении России в энергетической области. Заявление о поддержке России и продолжении двухстороннего экономического сотрудничества сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве.
«Со стороны Венгрии ограничений на использование природного газа не будет», - процитировало ТАСС видеобращение Сийярто в одной из соцсетей.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Венгрии подчеркнул, что «Газпром» является надежным поставщиком газа в Венгрию».
Ранее сообщалось, что Миллер и Сийярто обсудили сотрудничество РФ и Венгрии в газовой сфере и поставки топлива через «Турецкий поток».