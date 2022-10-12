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Миллер и Сийярто обсудили сотрудничество РФ и Венгрии в газовой сфере

Марина Крижановская
21:34 12.10.2022
Было констатировано, что российский газ надежно поставляется в Венгрию через газопровод «Турецкий поток».
Миллер и Сийярто обсудили сотрудничество РФ и Венгрии в газовой сфере
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер провел переговоры с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Российская и венгерская стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере. Встреча состоялась в рамках «Российской энергетической недели-2022», проходящей в эти дни в Москве. Информацию публикует Telegram-канал «Газпрома».

«Отмечено, что газ "Газпрома" надежно поставляется в Венгрию через газопровод "Турецкий поток" и газотранспортные системы стран Юго-Восточной Европы», - сообщает российская корпорация.

Напомним, что «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Его проектная мощность - 31,5 миллиард кубометров газа в год.

Немногим ранее Алексей Миллер предупредил, что в периоды пиковых зимних холодов целые города Европы могут вымерзнуть. Также в контексте обсуждаемого в Евросоюзе установления предела цен на газ Миллер напомнил слова известной русской песни «Потолок ледяной, дверь скрипучая».

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