Минск назвал наблюдателей на границе Украины и Белоруссии вовлечением стран Запада в конфликт

Глава МИД не оценил идею с западными наблюдателями на украинско-белорусской границе

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей подверг критике предложение президента Украины Владимира Зеленского о направлении западных наблюдателей на украинско-белорусскую границу. Об этом сообщило РИА Новости.

«Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», - отметил Макей на полях встречи глав МИД СНГ в Астане.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также отметил, что Минск «не желает участвовать в этом конфликте, мы хотим, чтобы как можно скорее все происходящее на Украине остановилось». По мнению Макея, ситуация на Украине обостряется из-за вмешательства Запада, так как «с подачи именно западных стран идет нагнетание этого конфликта».

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии объявило о проведении учений в Гомельской области из-за осложнения военно-политической обстановки.