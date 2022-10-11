Белоруссия начала учения в ответ на план «Перамога»

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МДВ Белоруссии объявило о проведении двухдневных учений из-за осложнения военно-политической обстановки и угрозы терактов.

«Учения МВД связаны с осложнением военно-политической обстановки. Сложившуюся ситуацию еще более обостряют деструктивно настроенные лица, находящиеся за пределами страны. Они призывают к подрывной деятельности в отношении нашего государства, вплоть до совершения актов терроризма. В том числе в рамках так называемого плана «Перамога» акцентируется внимание на подготовке вооруженных формирований, задачи которых связаны с прямой угрозой национальной безопасности», - сообщила пресс-служба МВД Белоруссии.





Во время тактико-специальных учений будет отработана слаженность действий «по поиску и уничтожению возможных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, обеспечению безопасности граждан». Учения планируется провести в течение нескольких дней в Гомельской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа» в республике.