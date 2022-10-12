МВФ: Украине потребуется до $4 млрд в месяц финансовой помощи в 2023 году

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Международный валютный фонд оценил потребности Украины во внешнем финансировании и считает, что стране потребуется порядка 3-4 миллиардов долларов ежемесячных траншей в течение всего 2023 года. Прогнозом поделилась глава МВФ Кристалина Георгиева на совместной конференции со Всемирным банком по помощи Украине.

«Потребность в значительном внешнем финансировании сохранится так долго, как продолжатся военные действия. По нашим текущим оценкам, финансовые потребности составят порядка 3-4 миллиардов долларов в месяц на протяжении 2023 года», - процитировало РИА Новости главу МВФ.

По данным Георгиевой, прогноз опирается на «очень большой» дефицит бюджета Украины.

«Мы все должны быть готовы к вероятности того, что социальные и инфраструктурные требования могут сдвинуть финансовые потребности за этот диапазон», - подчеркнула Георгиева.

Ранее сообщалось, что с начала спецоперации размер военной помощи Украине со стороны США достиг 17 млрд долларов, и Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием. Кроме того, Сенат Конгресса США одобрил финансовую помощь Украине в размере 350 миллиардов долларов на восстановление страны.