Медведев назвал «пургой старого дурня» идею использовать ракеты США против России
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев едко отреагировал на заявление экс-главы ЦРУ и министра обороны США Леона Панетты о возможном использовании крылатых ракет против России.
«В Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта... сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине», — приводит слова Медведева RT.
По мнению политика, Панетта «отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания».
«И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», - резюмировал Медведев.
Напомним, что с начала спецоперации США поставили Украине оружия на 17 млрд долларов. А накануне Вашингтон подтвердил, что Киев получит в ближайшее время несколько комплексов ПВО NASAMS.