В стране и мире Медведев назвал «пургой старого дурня» идею использовать ракеты США против России Ирина Елагина Медведев отреагировал на заявление экс-главы ЦРУ Леона Панетты. © Фото: Russian Government via Globallookpress.com Читайте нас на: Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев едко отреагировал на заявление экс-главы ЦРУ и министра обороны США Леона Панетты о возможном использовании крылатых ракет против России. «В Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта... сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что наша страна не сможет угрожать Украине», — приводит слова Медведева RT. По мнению политика, Панетта «отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания». «И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», - резюмировал Медведев. Напомним, что с начала спецоперации США поставили Украине оружия на 17 млрд долларов. А накануне Вашингтон подтвердил, что Киев получит в ближайшее время несколько комплексов ПВО NASAMS. Экспертное мнение и аналитика