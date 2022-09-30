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ФАС изучит обоснованность роста цен на спецодежду и снаряжение

Елизавета Потейчук
08:54 30.09.2022
Антимонопольное ведомство предупредило о принятии мер в случае недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами.
ФАС изучит обоснованность роста цен на спецодежду и снаряжение
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена изучить обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение. Отмечается, что анализ проводится из-за ряда обращений депутатов Госдумы и жалоб россиян на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.

«ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию», - говорится в сообщении ведомства.

В ФАС уточнили, что также запрошены данные о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь этого года с пояснениями для оценки обоснованности повышения цен. Вместе с тем ведомство предупредило о принятии мер в случае недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами.

В марте ФАС решила организовать проверку обоснованности роста цен на бумагу. В антимонопольном ведомстве обратили внимание, что соответствующая проверка была организована после того, как стал наблюдаться рост обращений от потребителей, недовольных сложившейся ситуацией.

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