Стремоусов: попытка прорыва ВСУ отражена на херсонском направлении

Кирилл Стремоусов добавил, что на линии разграничения «все стоит на месте, никто никуда не движется».

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На херсонском направлении вооруженные силы Украины 12 октября предпринимали очередную попытку прорыва. Но она была успешно отражена силами российских военнослужащих.

Отмечается, что ситуация продолжает оставаться под контролем «и без изменений». Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Интенсивности никакой нет. Все в рамках попыток, но они ни к чему не приводят. Попытки прорваться ВСУ предпринимают каждый день. Ситуация находится под контролем и без изменений. На линии разграничения все стоит на месте, никто никуда не движется», - сказал он.

По словам Стремоусова, накануне во вторник потери среди украинских военных при попытках прорвать линию фронта составили порядка 70 человек, на следующий день - около 80 человек.

Немногим ранее Минобороны информировало о безуспешности попыток наступления ВСУ на пяти направлениях. Так, усилиями российских военнослужащих успешно отражено наступление на купянском, краснолиманском, запорожском, криворожском и андреевском направлениях.