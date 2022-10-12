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В МО РФ заявили о безуспешных попытках наступления противника на пяти направлениях

15:10 12.10.2022
Безуспешные попытки наступления были предприняты на Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Криворожском и Андреевском направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку совершить наступление на пяти направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Все они оказались безуспешными. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Так, на Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Кроме того, противник предпринимал безуспешные попытки наступления силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки успешно отражены российскими войсками.

На Краснолиманском направлении пресечены попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка ЛНР. Уничтожены три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих.

На Запорожском направлении в районе населенного пункта Новодаровка российскими подразделениями отражена попытка атаки ВСУ. Уничтожены семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль.

На Криворожском направлении противник предпринимал попытки занять населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. Уничтожены один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70 украинских военнослужащих.

На Андреевском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ, выдвигавшимся для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. Уничтожены два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих. Также были уничтожены четыре вскрытые разведкой переправы ВСУ через реку Ингулец и сорвана переброска украинских резервов в район боевых действий.

Ранее российские военные отразили попытки наступления украинских сил на Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Николаево-Криворожском направлениях. В результате неудачных попыток наступления Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери как в живой силе, так и в военной технике.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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