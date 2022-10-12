В Совбезе РФ рассказали, зачем США разрушили ДРСМД

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Американцы в одностороннем порядке вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для создания себе пространства для правового маневра при разработке ударных вооружений. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

Он отметил, что США в одностороннем порядке данный договор именно разрушили, а не свернули его. Венедиктов добавил: американская сторона решила, что ДРСМД мешает укреплению их собственной безопасности. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

«Давайте говорить прямо: договор был не свернут, а попросту в одностороннем порядке разрушен американцами, которые вдруг возомнили, что он мешает им укреплять свою безопасность. На деле же им просто надо было убрать правовое препятствие для развития ударных вооружений, которое к моменту развала ДРСМД они уже разрабатывали полным ходом», - сказал замсекретаря СБ РФ.

В конце января в Кремле выразили сомнения относительно жизнеспособности переговоров по РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности.

Напомним, что в 2019 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Тогда власти США обвинили Россию в якобы нарушении ряда пунктов документа. Уже 2 августа ДРСМД прекратил свое существование.