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В Кремле усомнились в жизнеспособности переговоров по РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности

Андрей Аркадьев
12:50 27.01.2022
Ранее, в среду, российская сторона получила ответ Вашингтона и Брюсселя на ее предложения по гарантиям безопасности.
В Кремле усомнились в жизнеспособности переговоров по РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress
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Обсуждение темы об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) нежизнеспособно в отрыве от общей архитектуры безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, можно отдельно что-то говорить об РСМД, но само по себе обсуждение темы РСМД в отрыве от общей проблематики общей архитектуры безопасности и стратегической безопасности - ну вряд ли жизнеспособны такие контакты», - сказал представитель Кремля.

В ноябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Минск выступают за доверие в ракетных вооружениях после слома Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 

Второго февраля 2019 года США начали процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 2 августа договор прекратил свое существование. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Уже 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.

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