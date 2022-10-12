МИД Армении: Евросоюз отправит миссию на армяно-азербайджанскую границу

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о предстоящей миссии представителей ЕС на границу Армении и Азербайджана.

«По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона и представителя Евросоюза Шарля Мишеля была встреча в Праге, там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты... Меня только что информировали, что, кажется, у Евросоюза есть уже решение отправить такую fact-finding mission», - процитировало РИА Новости Мирзояна.

Напомним, что 12-14 октября в Астане проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ. На полях форума по инициативе российской стороны запланирована трехсторонняя встреча министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана - переговоры намечены на 14 октября.