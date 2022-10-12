Разнести на куски: кадры боевой работы САУ «Малка» в зоне спецоперации
В зоне проведения специальной военной операции работает самоходная пушка большой мощности «Малка». «Звезда» побывала на дислокации российских военнослужащих в ЛНР.
Бойцы получают целеуказание. Затем заряжают орудие. Корректируют цель и осуществляют выстрелы. Мощный 203-миллиметровый снаряд отправляется в сторону вражеских позиций.
Ранее кадры боевой работы расчетов самоходных пушек 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения Южного военного округа показало Минобороны. При ведении контрбатарейной борьбы российские артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям украинских военных.
Расчеты самоходных артиллерийских установок уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.