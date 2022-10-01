Разрывая воздух: кадры работы самоходок «Малка» по позициям ВСУ
Контроль поражения целей и корректировка огня ведется с беспилотных летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России публикует кадры боевой работы расчетов 203-миллиметровых самоходных пушек 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения Южного военного округа в рамках специальной военной операции.
В ходе ведения контрбатарейной борьбы артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ. Расчеты самоходно-артиллерийских установок уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.
Контроль поражения целей и корректировка огня ведется с беспилотных летательных аппаратов.