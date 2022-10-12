«Земля под ногами дрожит»: как сверхтяжелые «Малки» громят украинские позиции

Съемочная группа «Звезды» оказалась на огневом рубеже и лично убедилась в силе такого орудия.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мощные 203-мм самоходная пушки «Малки» действуют в зоне спецоперации на территории ЛНР. Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Валентином Гвоздевым оказалась на огневом рубеже и убедилась в силе такого орудия.

«"Малки" чаще всего используются для уничтожения укреплений ВСУ. Однако они прекрасно справляются и с задачами контрбатарейной борьбы, особенно когда цель находится на большом удалении», - рассказал корреспондент.

На выстрел дается всего несколько минут - нельзя дать себя обнаружить. Работать приходится быстро.

«Заряжаем вдвоем. Весит он 110 килограмм», - рассказал рядовой Федор.

С одной позиции производится не более двух выстрелов. Между ними - около минуты, после чего артиллеристы тут же уходят.

«Мощь просто потрясающая. Мы стоим в 15 метрах от орудия, и земля под ногами дрожит», - отметил корреспондент.

Ранее сообщалось, как расчеты САУ «Малка» уничтожили позиции 203-мм самоходных установок «Пион» и батареи 122-мм гаубиц Д-30 ВСУ.

Материал подготовили: Ирина Елагина, Николай Баранов