Опубликованы кадры задержания планировавшего теракт в Нижнем Тагиле

Преступнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Федеральная служба безопасности России опубликовала кадры задержания мужчины, который планировал теракт в административном здании в Нижнем Тагиле. Преступнику была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Следственным подразделением УФСБ возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России ("Приготовление к террористическому акту") и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК России ("Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ"). Оперативно-розыскные продолжаются. Преступнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Сообщается, что подозреваемый прибыл в Россию с Украины в 2014 году. На месте жительства мужчины были обнаружены вещества, которые планировалось использовать для изготовления взрывного устройства.