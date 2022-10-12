ФСБ РФ опубликовала кадры задержания готовившего теракт в Брянске украинского диверсанта

Задержанный провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить подрыв.

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Сотрудники ФСБ РФ пресекли подготовку украинскими спецслужбами диверсии на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Ведомство опубликовало кадры задержания гражданина Украины 1967 года рождения, по заданию СБУ прибывшего на территорию России и изъявшего схрон с компонентами взрывных устройств.

На кадрах правоохранители обезвреживают мужчину средних лет, затем вскрывают упаковку изготовленного им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты самодельное взрывное устройство массой около трех килограмм в тротиловом эквиваленте. Сообщается, что собрал он его под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы.

Мужчина провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании в Брянске с целью заложить СВУ и осуществить подрыв. У злоумышленника было изъято само СВУ и средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Следователи возбудили и расследуют уголовное дело по статьям о «Приготовлении к террористическому акту» и «Незаконному приобретению, передаче, сбыту взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы». Фигурант в содеянном раскаялся.