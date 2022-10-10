IWH: из-за роста цен статистика банкротств фирм в Германии бьет все рекорды

Институт экономических исследований имени Лейбница поделился данными о резком всплеске неплатежеспособности в Германии.

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Институт экономических исследований имени Лейбница (IWH) зафиксировал резкий всплеск неплатежеспособности компаний на фоне роста цен в Германии.

«Количество банкротств объединений и корпораций в сентябре составило 762, что на 34 % выше, чем в предыдущем году. Осенью следует ожидать дальнейшего роста числа банкротств», – сообщила пресс-служба института.

По данным аналитиков, банкротства затронули 6600 рабочих мест, в том числе в крупных компаниях.

«Число неплатежеспособности продолжит заметно расти в ближайшие месяцы», — отметил Штеффен Мюллер, глава отдела IWH.

Эксперт перечислил несколько факторов, провоцирующих всплеск банкротств и резкого ухудшения экономической ситуации, в том числе затраты на электроэнергию, увеличение расходов на зарплату и проценты по кредитам.

Напомним, что накануне порядка 10 тысяч человек вышли на митинг у Бундестага и требовали отменить антироссийские санкции и запустить «Северный поток-2».