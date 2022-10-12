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Путин заявил, что за диверсиями на энергообъектах РФ стоят желающие разорвать связи Европы и РФ

Егор Левин
13:52 12.10.2022
Президент отметил, что инициаторы диверсий хотят ослабить промышленный потенциал ЕС, чтобы «прибрать к рукам рынок».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что все факты диверсий на энергообъектах РФ доказаны, и назвал ответственных за них. Об этом он сказал во время своего выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» в столичном Манеже.

«Все факты доказаны и задокументированы, а идеологами и заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели. Те, кому выгодны нестабильность и конфликт. Кто стоит за диверсиями на "Северных потоках"? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза», - сказал президент.

Путин отметил, что такими действиями их инициаторы планируют подорвать политическую субъектность Европы и ослабить ее промышленный потенциал, чтобы «прибрать к рукам рынок».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» начал работу в Манеже в Москве. Участники займутся поиском новых рынков и источников инвестиций, укреплением технологического суверенитета и построением конструктивного сотрудничества в новом многополярном мире. Участие принимают делегации из 70 стран, в том числе из Венгрии, Турции, Азербайджана, Вьетнама.

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