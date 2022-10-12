МО РФ: ВСУ вклинились в оборону на окраине Кисловки на Купянском направлении, но были выбиты

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВСУ силами трех ротных тактических групп и иностранных наемников вклинились в оборону Кисловки на Купянском направлении и вышли к западной окраине, но были выбиты ВС РФ и отброшены на исходные позиции. Об этом на брифинге 12 октября заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также рассказал о не имевшем успеха наступлении противника в направлениях Табаевки и Орлянки Харьковской области, а также Куземовки Луганской Народной Республики.

Представитель российского военного ведомства перечислил потери украинской стороны на Купянском направлении в личном составе и в военной технике. По его словам, за минувшие сутки уничтожены более 100 украинских военнослужащих, четыре танка, три БМП и три бронетранспортера Kirpi турецкого производства.

Также в районе города Запорожье поражен штаб «Правого сектора»*, узел связи «Азова»** и два пункта дислокации наемников.

* «Правый сектор» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

** «Азов» - украинская экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов