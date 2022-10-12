В ГИБДД выступили против снижения скоростного режима в России

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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников выступил против снижения лимита скорости движения на дорогах.

Руководитель Госавтоинспекции заявил, что в МВД не поддерживают идею снизить скоростной режим, поскольку людям будет некомфортно передвигаться.

«Страна огромнейшая – 1,5 миллиона километров дорог. Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически», - сказал Черников в ходе конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки «Дорога-2022».

Ранее правительство России ограничило скорость электросамокатов, гироскутеров и моноколес 25 километрами в час. Кроме того, все эти средства передвижения получили официальный статус «средств индивидуальной мобильности».