В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Энергоснабжение Запорожской АЭС было восстановлено

Алексей Курильченко
15:57 12.10.2022
Как сообщил Рафаэль Гросси, отключение было вызвано обстрелом подстанции.
Энергоснабжение Запорожской АЭС было восстановлено
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

На Запорожской атомной электростанции было восстановлено электроснабжение. Как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отключение произошло из-за обстрела подстанции. Также он заявил о необходимости защиты.

«Наша команда на месте сообщила мне, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Оператор ЗАЭС говорит, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, подчеркивая, насколько опасна ситуация. Нам срочно нужна зона защиты», - написал Гросси в Twitter.

Ранее Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция была отключена от внешних источников питания. По его словам, это уже второе отключение за последние несколько дней. На это время на станции были запущены дизельные генераторы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:29 В стране и мире
Видео
Корреспондент «Звезды» посетила пункт назначения взорвавшей Крымский мост фуры
15:11 Армия
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
13:58 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что рост цен на энергию в Европе связан с политикой Запада, а не с СВО
13:12 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры взрыва на рынке в Мелитополе
11:50 В стране и мире
Песков: никакой новой волны мобилизации нет
Популярное
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Видео
Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины
Видео
В МО РФ заявили о достижении цели массированного удара по инфраструктуре Украины
Видео
Бойцы ВДВ разгромили колонну ВСУ: кадры с коптера
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.