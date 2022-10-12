Энергоснабжение Запорожской АЭС было восстановлено

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На Запорожской атомной электростанции было восстановлено электроснабжение. Как сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отключение произошло из-за обстрела подстанции. Также он заявил о необходимости защиты.

«Наша команда на месте сообщила мне, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Оператор ЗАЭС говорит, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, подчеркивая, насколько опасна ситуация. Нам срочно нужна зона защиты», - написал Гросси в Twitter.

Ранее Гросси сообщил, что Запорожская атомная электростанция была отключена от внешних источников питания. По его словам, это уже второе отключение за последние несколько дней. На это время на станции были запущены дизельные генераторы.