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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского самолета Су-24 и вертолета Ми-8

15:13 12.10.2022
Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, Су-24 был сбит над населенным пунктом Христофоровка в Николаевской области, а Ми-8 - в районе Великой Александровки в Херсонской области.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении украинского самолета Су-24 и вертолета Ми-8. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Истребительной авиацией ВКС России над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области сбит украинский вертолет Ми-8», - заявил Конашенков. 

Он подвел и суточные итоги работы российских средств ПВО. Они уничтожили четыре украинских беспилотника. Это произошло в районах населенных пунктов Новая Каменка, Садок (Херсонская область), Явкино (Николаевская область), Польное (ДНР). 

Также удалось перехватить 12 украинских снарядов РСЗО HIMARS. Это произошло в районах населенного пункта Бургунка Херсонской области, а также Каховской ГЭС. 

А в районе Николаева было уничтожено хранилище топлива для техники ВСУ. 

Редеют и украинские средства ПВО - в районе населенного пункта Шевченково в Николаевской области был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

Игорь Конашенков озвучил и актуальные данные потерь украинской военной техники с начала спецоперации. По его словам, были уничтожены 319 самолетов, 161 вертолет, 2 199 беспилотников, 380 ЗРК, 5 677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин РСЗО, 3 465 орудий и минометов, а также 6 496 единиц специальной военной автотехники. 

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства заявил, что ВСУ вклинились в оборону на окраине Кисловки на Купянском направлении, но были выбиты. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

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