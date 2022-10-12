Глава государства подчеркнул, что снижение качества жизни безусловно повлечет за собой необратимые последствия.

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Во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» в столичном Манеже президент РФ Владимир Путин обозначил сознательность проводимого рядом стран курса на ухудшение жизни граждан. Он отметил, что такой путь избрали сразу несколько мировых государств.

«Руководители некоторых стран, бюрократическая верхушка, отмахиваются от очевидных соображений. По чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран, на снижение качества жизни граждан, что безусловно повлечет за собой необратимые последствия», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что за диверсиями на энергообъектах РФ стоят желающие разорвать связи Европы и РФ. Президент отметил, что инициаторы диверсий хотят ослабить промышленный потенциал ЕС, чтобы «прибрать к рукам рынок».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» начал работу в Манеже в Москве. Участники займутся поиском новых рынков и источников инвестиций, укреплением технологического суверенитета и построением конструктивного сотрудничества в новом многополярном мире. Участие принимают делегации из 70 стран,в том числе из Венгрии, Турции, Азербайджана, Вьетнама.