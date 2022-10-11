WP: Польша заявила, что союзники наживаются на беде ЕС с газом

Польша обвинила Осло в желании обогатиться на экспорте газа в Европу.

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Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил норвежские власти в корыстолюбии на фоне ситуации с энергоресурсами. По мнению политика, Осло уж слишком хорошо устроился на месте нового экспортера газа в ЕС.

Представитель Варшавы назвал доходы страны-партнера чрезмерными, сделав вывод, что Норвегия бесстыдно наживается на европейском кризисе после прекращения российских поставок. Как пишет Washington Post, подобного мнения сейчас придерживаются многие европейцы, с сомнением смотрящие на резкое обогащение скандинавского государства.

Моравецкий зашел даже дальше, заявив: раз уж российко-украинский конфликт косвенно принес Осло наживу, то средствами стоит поделиться с Киевом. В Норвегии же свою вину в этой ситуации всячески отрицают, называя происходящее - поддержкой Европы газом.