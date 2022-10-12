Одного из главарей «Айдара»* начнут судить в Ростове-на-Дону 18 октября

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Участвовавшего в подрыве моста в ЛНР заместителя командира украинского батальона «Айдар»* Дениса Мурыгу будут судить в России 18 октября, заявили в пресс-службе Южного окружного военного суда. Его обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании.

Мурыгу задержали в апреле, когда он попытался въехать на территорию Российской Федерации вместе с беженцами, а арестовали 19 мая в Ростове-на-Дону. У задержанного есть два гражданства - РФ и Украины.

Ранее собеседник РИА Новости рассказывал, что не позднее февраля 2015 года Мурыга стал замкомандира подразделения «Айдар»* в Лисичанске. Тогда он входил в состав группы боевиков, которые подорвали мост в Луганской Народной Республике, что привело к жертвам среди людей.

* «Айдар» - организация, запрещенная на территории РФ.