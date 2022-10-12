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Путин поручил регионам предоставить субсидии на покупку газового оборудования нуждающимся

Егор Левин
14:18 12.10.2022
По поручению главы государства, размер субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение.
Путин поручил регионам предоставить субсидии на покупку газового оборудования нуждающимся
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» в столичном Манеже президент РФ Владимир Путин поручил регионам предоставить субсидии на покупку газового оборудования нуждающимся.

«Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведения соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение», - сказал президент.

Глава государства отметил, что субъекты федерации с низкими бюджетными возможностями получат на проведение данного поручения поддержку от государства.

Ранее Путин обозначил сознательность проводимого рядом стран курса на ухудшение жизни граждан. Глава государства подчеркнул, что это безусловно повлечет за собой необратимые последствия.

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