В стране и мире ВСУ выпустили порядка 10 снарядов по Донецку, Макеевку и Минеральному Ирина Елагина Населенные пункты ДНР подверглись массированной атаке ВСУ днем 1 октября. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Читайте нас на: Снаряды натовского калибра вновь использовали украинские националисты при обстреле населенных пунктов ДНР. Массированной атаке со стороны ВСУ подверглись Донецк, Макеевку и Минеральное. «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.50 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Горняцкий район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.08 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», - сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Ранее сообщилось, что союзные войска отразили атаку противника на Николаево-Криворожском направлении и уничтожили 270 национаоистов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика