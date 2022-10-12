В двух районах Сумской области отключили электричество из-за взрывов

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Глава Сумской области Украины Дмитрий Живицкий сообщил, что в регионе произошло аварийное отключение электричества в двух районах из-за взрывов. Он указал, что графики веерных отключений обнародуют, как только появится возможность составить их «с технической точки зрения».

«Сегодня в области без электричества остались 247 потребителей. Сейчас, к сожалению, еще два артиллерийских прилета по объектам инфраструктуры. В Сумском и Шосткинском районах - аварийное отключение электроэнергии», - написал Живицкий у себя в Telegram.

Незадолго до этого в Днепропетровской области сообщили о новых взрывах на энергетической инфраструктуре. Кроме того, сегодня в Киеве была объявлена воздушная тревога. Ранее о взрывах сообщали в Николаевской области Украины.