В Днепропетровской области сообщили о новых взрывах на энергетической инфраструктуре

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Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что на энергетической инфраструктуре в Каменском районе региона зафиксированы взрывы. На месте происшествий возникли пожар и разрушения.

«Спасатели укротят пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование. Экономим электричество! Дома на работе. Везде, где можно его экономить», - написал Резниченко у себя в Telegram.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога. До этого о взрывах сообщали в Николаевской области Украины.

Президент России Владимир Путин 10 октября заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.