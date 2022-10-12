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В Днепропетровской области сообщили о новых взрывах на энергетической инфраструктуре

Елизавета Потейчук
12:53 12.10.2022
На месте происшествий возникли пожар и разрушения.
В Днепропетровской области сообщили о новых взрывах на энергетической инфраструктуре
© Фото: IMAGO, Anja Cord, Globallookpress
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Глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко сообщил, что на энергетической инфраструктуре в Каменском районе региона зафиксированы взрывы. На месте происшествий возникли пожар и разрушения.

«Спасатели укротят пламя. Затем энергетики попытаются восстановить оборудование. Экономим электричество! Дома на работе. Везде, где можно его экономить», - написал Резниченко у себя в Telegram.

Ранее в Киеве была объявлена воздушная тревога. До этого о взрывах сообщали в Николаевской области Украины.

Президент России Владимир Путин 10 октября заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

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