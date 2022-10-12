В Минфине РФ назвали недопустимым экспорт топлива с демпфером

Продажу нефтяных продуктов, за которые был выплачен демпфер, в ведомстве назвали налоговой оптимизацией.

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В Министерстве финансов РФ считают неприемлемым экспорт топлива, на которое был выплачен демпфер. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Проблема есть, ее надо решать, потому что тот, кто покупает нефтепродукты на внутреннем рынке с демпфером и экспортирует их, занимается налоговой оптимизацией. Это неприемлемо. Мы будем эту проблему в ближайшее время решать. Сейчас обсуждаются разные варианты, ограничение не обсуждается, но проблема есть, и это неприемлемо», - заявил Сазанов журналистам.

Демпфер рассчитывается из разницы между экспортной и внутренней ценами топлива. Если экспорт выгоднее внутренних поставок, государство платит компаниям, в ином случае нефтяники платят в бюджет.

Ранее американская сторона обратилась к Саудовской Аравии с просьбой на месяц перенести вынесение решения ОПЕК+ по сокращению объемов нефтяной добычи. В обмен на уступки Соединенные Штаты заверяли, что закупят нефть по рыночной стоимости для пополнения своих стратегических запасов.