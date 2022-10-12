В стране и мире Власти ФРГ сообщили, что, предварительно, повреждение на нефтепроводе «Дружба» было случайным Елизавета Потейчук В Минэкономики Германии указали, что все же окончательных данных еще нет. © Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Министерство экономики Германии сообщило, что, согласно предварительной информации, утечка на нефтепроводе «Дружба» носит случайный характер, это не диверсия.

«По предварительной информации польских властей, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии. Выяснение конкретных обстоятельств пока, однако, продолжается, так что окончательных данных еще нет», - приводит ТАСС сообщение ведомства. Напомним, утечка была обнаружена сегодня на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше - основном маршруте поставок нефти в Германию. Неисправность нашли примерно в 70 км от Плоцка. Экспертное мнение и аналитика