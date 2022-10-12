Власти ФРГ сообщили, что, предварительно, повреждение на нефтепроводе «Дружба» было случайным
В Минэкономики Германии указали, что все же окончательных данных еще нет.
© Фото: Patrick Pleul, dpa, Globallookpress
Министерство экономики Германии сообщило, что, согласно предварительной информации, утечка на нефтепроводе «Дружба» носит случайный характер, это не диверсия.
«По предварительной информации польских властей, речь идет о непреднамеренном повреждении, но не о диверсии. Выяснение конкретных обстоятельств пока, однако, продолжается, так что окончательных данных еще нет», - приводит ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, утечка была обнаружена сегодня на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше - основном маршруте поставок нефти в Германию. Неисправность нашли примерно в 70 км от Плоцка.