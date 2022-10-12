Власти Польши сообщили причины утечки на нефтепроводе «Дружба»

На данный момент нет основания заявлять о диверсии на нефтепроводе.

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Утечка на нефтепроводе «Дружба», предположительно, произошла из-за случайного повреждения. Версия о диверсии на данный момент не рассматривается. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер.

«Здесь мы можем говорить о случайном повреждении», - заявил Бергер изданию Reuters.

Он также сообщил, что оснований рассматривать версию о диверсии не имеется. Утечку нашли примерно в 70 км от Плоцка.

Утечка была обнаружена сегодня на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше - основном маршруте поставок нефти в Германию. Она будет продолжаться еще несколько часов. На данный момент на месте работает аварийная служба, которая занимается откачкой нефтепродукта, вылившегося из нитки нефтепровода.