Опубликованы кадры взрыва на рынке в Мелитополе

В результате взрыва пострадал один человек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Камера видеонаблюдения в Мелитополе запечатлела взрыв на Рижском рынке. По данным правоохранителей, в результате подрыва самодельного взрывного устройства пострадал один человек.

«В результате взрыва осколочные ранения получил один человек. По предварительным данным, пострадавший нелегально менял валюту. Была назначена встреча у палатки сотовой связи у входа на рынок», - сообщил источник РИА Новости.

По данным очевидцев, пострадавшего сразу после взрыва увезли на машине в неизвестном направлении.

Ранее в Мелитополе на улице Ломоносова взорвался автомобиль. В результате погиб украинский диверсант. Не исключено, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения со взрывчаткой.