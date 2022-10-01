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РИА Новости: фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе к Соколовской

Игнат Далакян
21:28 01.10.2022
В СМИ сообщают, что причины якобы прекращения работы фигуристки с Тутберидзе неизвестны.
РИА Новости: фигуристка Трусова ушла от тренера Тутберидзе к Соколовской
© Фото: Yohei Osada AFLO Globallookpress
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СМИ сообщают, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в Пекине российская фигуристка Александра Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Причины якобы перехода 18-летней спортсменки неизвестны. В конце сентября российская спортсменка выступала на контрольных прокатах сборной России, представляя группу Тутберидзе.

Александра Трусова является первой в истории фигуристкой, которая приземлила пять четверных прыжков в одной программе.

Ранее бывший тренер фигуристки Ерем Газазян рассказал телеканалу «Звезда», что сделать пять четверных прыжков в произвольной программе всегда было мечтой Александры Трусовой, и она достигла ее на ОИ- 2022. Экс-тренер спортсменки также отметил ее несгибаемый характер.

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