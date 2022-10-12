Умер первый зампред думского комитета по энергетике Николай Петрунин

Депутат умер в возрасте 46 лет после продолжительной болезни.

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Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя думского комитета по энергетике Николай Петрунин умер в возрасте 46 лет. В Госдуме сообщили, что политик умер после тяжелой болезни. Соболезнования родным и близким депутата выразил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память», - цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

Ранее, на 92-ом году жизни поздней ночью 30 августа умер Михаил Горбачев. Причиной смерти послужила продолжительная болезнь. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище.