Песков заявил, что ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - пагубная практика

По словам Пескова, РФ в этих провокационных практиках участвовать не будет.

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Ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы ежедневно выражаем сожаление в связи с тем, что западные главы государств - США, европейские - ежедневно упражняются в ядерной риторике. Мы считаем это очень пагубной и провокационной практикой. Россия в этих упражнениях принимать участие не хочет и не принимает», - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы. Глава российского внешнеполитического ведомства также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях.