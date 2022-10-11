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Лавров заявил, что Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы

Игнат Далакян
11:58 11.10.2022
Лавров также посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях.
Лавров заявил, что Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы
© Фото: Mission of Russia EU, Globallookpress
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Москва призывает искусственно не раздувать тему ядерной угрозы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Обращаюсь через вас с таким призывом ко всем тем, кто этой ситуацией и темой интересуется и пытается ее освещать в публичном пространстве. Не надо ее искусственно разогревать», - заявил министр в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства посоветовал аналитикам и политологам проявлять максимальную ответственность в своих публичных заявлениях и не играть «в такие игры», накаляя риторику до предела.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация со своей стороны никому не угрожает использованием ядерного оружия. По словам дипломата, паникерская ядерная риторика рождается именно Западом и на Западе.

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