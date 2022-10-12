В Кремле сообщили, что Путин проинформировал президента ОАЭ об обстрелах ЗАЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин подробно проинформировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна об обстановке на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также продолжающихся обстрелах на ее территории.
«Достаточно подробно информацировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов о положении дел на Запорожской АЭС», - указал Песков.
Официальный представитель Кремля также добавил, что власти ОАЭ не раз выражали свою обеспокоенность из-за «потенциальной опасности, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами».
Напомним, 11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с президентом ОАЭ. В частности, в ходе нее российский лидер отмечал, что действия Российской Федерации направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках.