В Кремле сообщили, что Путин проинформировал президента ОАЭ об обстрелах ЗАЭС

ОАЭ не раз выражали обеспокоенность из-за потенциальной опасности, которая кроется на ЗАЭС из-за обстрелов, утверждает Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин подробно проинформировал президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна об обстановке на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также продолжающихся обстрелах на ее территории.

«Достаточно подробно информацировал президент Путин своего коллегу из Эмиратов о положении дел на Запорожской АЭС», - указал Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что власти ОАЭ не раз выражали свою обеспокоенность из-за «потенциальной опасности, которая кроется там в связи с продолжающимися обстрелами».

Напомним, 11 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Владимира Путина с президентом ОАЭ. В частности, в ходе нее российский лидер отмечал, что действия Российской Федерации направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках.