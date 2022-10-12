Суд арестовал на два месяца гражданина Украины, готовившего теракт в Брянске

Ранее ФСБ РФ задержало гражданина Украины, который прибыл из Киева через Эстонию.

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Советский районный суд Брянска на два месяца арестовал гражданина Украины, который готовил террористический акт на транспортном терминале в Брянске. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Брянской области.

«Постановлением Советского районного суда г. Брянска гражданину Украины, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту") и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», - говорится в сообщении.

Ранее в Федеральной службе безопасности Российской Федерации сообщили о предотвращении теракта на транспортном терминале в Брянске. Как заявили в ЦОС ФСБ, преступление планировалось спецслужбами Украины. ФСБ России задержало гражданина Украины, который прибыл из Киева через Эстонию.