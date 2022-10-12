Балицкий заявил, что перезапуск реакторов ЗАЭС в ближайшее время не планируется

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Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона в ближайшее время не планируют перезапускать реакторы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, ЗАЭС работает для обеспечения собственных нужд за счет дизель-генераторов.

«У нас более 30 прилетов фиксируется вокруг территории атомной станции. Обстрелы происходят не по самой станции, а в районе. Станция пока что работает сама на себя. Атомные реакторы не запущены, и в ближайшее время мы не планируем. Пока что станции ничего не угрожает. Она находится в холодном режиме, работает сама на себя. Радиационный фон в норме», - объяснил Балицкий в эфире канала «Россия 24».

Ранее Украина прекратила подачу электроэнергии на нужды Запорожской атомной электростанции. Отключение ЗАЭС от внешних источников питания подтвердил и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.