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Захарова сравнила заявление Кирби со сказкой «Волк и семеро козлят»

Елизавета Потейчук
10:50 12.10.2022
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка не хочет конфликта с Россией.
Захарова сравнила заявление Кирби со сказкой «Волк и семеро козлят»
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что заявления американской стороны о том, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, лживы. Вместе с тем дипломат сравнила позицию США с хитростью волка из сказки «Волк и семеро козлят».

«Помните: "Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла", дверь только откройте и пустите. Вот примерно то же самое. Это история про то, как "миролюбивые" США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире. Шнобелевская премия мира», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка не хочет конфликта с Россией и исключает участие военнослужащих США в боевых действиях на территории Украины.

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