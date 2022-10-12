Захарова сравнила заявление Кирби со сказкой «Волк и семеро козлят»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка не хочет конфликта с Россией.

© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждает, что заявления американской стороны о том, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, лживы. Вместе с тем дипломат сравнила позицию США с хитростью волка из сказки «Волк и семеро козлят».

«Помните: "Козлятушки-ребятушки, ваша мать пришла, молочка принесла", дверь только откройте и пустите. Вот примерно то же самое. Это история про то, как "миролюбивые" США, которые своими руками совершили два антиконституционных государственных переворота на Украине, и поставляя туда вооружения, и проплачивая все виды военно-технической поддержки киевского режима, заявляют о мире. Шнобелевская премия мира», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете безопасности США Джон Кирби заявлял, что Америка не хочет конфликта с Россией и исключает участие военнослужащих США в боевых действиях на территории Украины.