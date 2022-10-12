Стремоусов заявил, что атаки ВСУ на Давыдов Брод и Дудчаны отражены

В Херсонской области заявили об отражении атак украинских сил на Давыдов Брод и Дудчаны.

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Атаки украинских военных на населенные пункты Дудчаны и Давыдов Брод удалось успешно отразить во вторник, 11 октября. Такую информацию сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Теперь, по его словам, на северном криворожском направлении «все нормально». Соответствующее заявление чиновник сделал в беседе с ТАСС.

Ранее глава региональной администрации отмечал что вооруженным силам Украины не удается развивать наступление на Херсонском направлении. Все попытки ВСУ изменить ситуацию наталкиваются на слаженное сопротивление и захлебываются.