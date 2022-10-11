Bloomberg: страны G7 не предложили Киеву конкретных мер помощи на фоне ракетных ударов

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На фоне ракетных ударов ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины страны «Большой семерки» не предложили Киеву каких-либо конкретных мер помощи. При этом прозвучали заявления о «глубокой обеспокоенности» и «осуждении действий РФ». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«В своем заявлении лидеры стран осудили "преднамеренные шаги России по эскалации конфликта" и заявили, что это "ставит под угрозу безопасность в Европе и мире". Они не предоставили подробностей о конкретных мерах поддержки и поставках оружия», - пишет издание.

Вчера, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по украинской инфраструктуре. Он отметил, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Президент констатировал, что оставлять без ответа преступления подобного рода просто невозможно.